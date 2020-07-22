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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39413
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а в чём невозможность сказать костанайцам, какой всё же памятник собираются установить в центре города? Почему очередное творение, которое, видимо, должно стать достоянием и украшением города, утаивается от его жителей?
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§ ACROS
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 22.07.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ССГПо КМ, Оркен,кбру вообще ничего не дымит в области


Он имел ввиду, очевидно, за тридцать лет Егимендыка.
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§ abaika95
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.07.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/не переворачивай.еще раз посмотри результаты голосования на форуме.там все видно.пусть это срез части населения,но общее направление же не обманешь.а оно такое./




Срез части населения какой страны?) И эти результаты мне ниочоем не говорят,может это акимат накрутил?) Может быть такой вариант?)
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§ abaika95
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.07.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Он имел ввиду, очевидно, за тридцать лет/


И что за 30 лет у нас перестало все дымить? В любом случае ересь
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§ drakon
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19647
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мне ниочоем не говорят,может это акимат накрутил?)

За Константиновича? Конечно - Акимат, голосовал... :lol: :oops:
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§ alex_60
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Срез части населения какой страны?)


ты хоть запоминай на что уже отвечено,
а то кругами-кругами одно и тоже.
у тебя в обязанности входит обязательно ответить
хоть что-то на любой пост?
для количества?

[Исправлено: alex_60, 22.07.2020 - 14:46]
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§ abaika95
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.07.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/За Константиновича? Конечно - Акимат, голосовал/



А почему бы и нет?) Откель вам известно что не акимат?)





Цитата-/ты хоть запоминай на что уже отвечено,/



А что отвечено?) Что это наши земляки бывшие голосуют?) Так они граждане каких стран? если они тут захотят памятник Меркель или Бисмарку поставить и все проголосуют наши земляки бывшие это тоже норм?) А другие земляки захотят памятник Анненкову или Дутову с Колчаком)
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§ alex_60
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если они тут захотят памятник Меркель или Бисмарку поставить и все проголосуют наши земляки бывшие это тоже норм?) А другие земляки захотят памятник Анненкову или Дутову с Колчаком)


а если....
ну это уже словесный понос однозначно.
ну отними 5 человек.
хочешь десять отними.
разрешаю двадцать отними.
и как будто все они за губернатора проголосовали.
тоже разрешаю.
Дракона и компанию так назовем.
или уж еще проще,чего уж там,рубить так рубить,
половину голосов за губернатора убери.
так вот , даже при всех этих вариантах
результаты не изменятся.

[Исправлено: alex_60, 22.07.2020 - 15:15]
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§ abaika95
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.07.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ну это уже словесный понос однозначно.ну отними 5 человек.хочешь десять отними./



Давай всех отнимем можно же?)
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§ drakon
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19647
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Давай всех отнимем можно же?)

Абайка уже - поплыл.
Не знает, что - говорить... :lol:
Куда его начальство - смотрит?... :-o
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§ Горожанин_kst
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.07.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может памятник Конъюнктуре стоило бы поставить. Пятиметрового голема на семиметровом постаменте. Со съёмными частями тела. А чего? Новые ветра задули-открутил головёшку, новую приколхозил, и норм! Сменилась эпоха, можно и тулово с кочепатками заменить, чтоб фасон одёжки был по моде. Мы бы задали тренд на всю страну! Какова идейка? Дарю!

[Исправлено: Горожанин_kst, 22.07.2020 - 16:11]
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