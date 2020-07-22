alex_60 Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б #36





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:06 Цитата: abaika95:

если они тут захотят памятник Меркель или Бисмарку поставить и все проголосуют наши земляки бывшие это тоже норм?) А другие земляки захотят памятник Анненкову или Дутову с Колчаком)



а если....

ну это уже словесный понос однозначно.

ну отними 5 человек.

хочешь десять отними.

разрешаю двадцать отними.

и как будто все они за губернатора проголосовали.

тоже разрешаю.

Дракона и компанию так назовем.

или уж еще проще,чего уж там,рубить так рубить,

половину голосов за губернатора убери.

так вот , даже при всех этих вариантах

результаты не изменятся.



[Исправлено: alex_60, 22.07.2020 - 15:15]