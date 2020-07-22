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≡ Изъятие 10% пенсионных накоплений: общественный совет ЕНПФ не поддержал инициативу своего председателя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Изъятие 10% пенсионных накоплений: общественный совет ЕНПФ не поддержал инициативу своего председателя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39413
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государства не решают вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, за счёт личных пенсионных сбережений граждан, заявили члены совета.
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§ ACROS
Re: Изъятие 10% пенсионных накоплений: общественный совет ЕНПФ...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 22.07.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь , раз совет НЕ ПОДДЕРЖАЛ своего , ими же выбранного председателя, то ему надо подать в отставку.
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§ lelik1375
Re: Изъятие 10% пенсионных накоплений: общественный совет ЕНПФ...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 410
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 22.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть ли эти средства?

Ботинки есть, а мальчика в них нет. Какая досада...
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