abaika95 Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б #21





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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:33 Цитата-/на чем основан такой категоричный данный вывод?/









Просто на элементарной статистике, тех кто будет за батыра или Абая просто больше в городе)







Цитата-/наверное на том, что потомки Толстого и Шевченко здесь ничего не решают/







Естественно не решают,они кто тут?) Одни в ясной поляне музей держат а про потомков Шевченко не знаю есть ли они вообще?









Цитата-/да. помним. так и было.аксакалы еще ,но им некогда всегда, они просят собрания закрыть и разойтись.потому что у них дел много других./







И в этот раз так будет) кто что-то хочет решить ходит на собрания)





Цитата-/Утра не могли - дождаться.Аким же - сказал - срывать/





Аким прям сказал???) Вы рядом стояли и слышали?)