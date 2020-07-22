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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а в чём невозможность сказать костанайцам, какой всё же памятник собираются установить в центре города? Почему очередное творение, которое, видимо, должно стать достоянием и украшением города, утаивается от его жителей?
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§ alex_60
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8876
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если голосует весь город то явно проголосуют за батыра или Абая


на чем основан такой категоричный данный вывод?
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* yudjin
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6787
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на чем основан такой категоричный данный вывод?

наверное на том, что потомки Толстого и Шевченко здесь ничего не решают?
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§ alex_60
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8876
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И вообще такие дела решает инициативная группа какогнибудь колледжа


удивительное рядом. я и не знал.
хотя нет же.
города тобылы и тәуелсіздік-и разные,проспекты..
да. помним. так и было.
аксакалы еще ,но им некогда всегда, они просят собрания закрыть и разойтись.
потому что у них дел много других.
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§ Горожанин_kst
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1662
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.07.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном уже поставили монумент взяточничеству и казнокрадству, памятник "Триумф коррупции", пресловутое "чертово колесо". А мы чем хуже?! Даееееешь!
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§ drakon
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19645
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
то явно проголосуют за батыра или Абая

Абайка, ты забыл уже, как начали-
таблички на улице Абая - срывать?
Утра не могли - дождаться.
Аким же - сказал - срывать... :lol: ;-)
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§ Горожанин_kst
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1662
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.07.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Жень, ну почему не решают? Я за Абая. Искренне.
И обязательно на постаменте его назидания начертать. Кара сөз.
И каждого чиновника проворовавшегося туда потом водить, и палками по пяткам и прочим мягким местам.
Боязно только, чтоб начинать не пришлось с организаторов благого дела.
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§ abaika95
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4500
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.07.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/на чем основан такой категоричный данный вывод?/




Просто на элементарной статистике, тех кто будет за батыра или Абая просто больше в городе)



Цитата-/наверное на том, что потомки Толстого и Шевченко здесь ничего не решают/



Естественно не решают,они кто тут?) Одни в ясной поляне музей держат а про потомков Шевченко не знаю есть ли они вообще?




Цитата-/да. помним. так и было.аксакалы еще ,но им некогда всегда, они просят собрания закрыть и разойтись.потому что у них дел много других./



И в этот раз так будет) кто что-то хочет решить ходит на собрания)


Цитата-/Утра не могли - дождаться.Аким же - сказал - срывать/


Аким прям сказал???) Вы рядом стояли и слышали?)
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§ Горожанин_kst
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1662
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.07.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А вот парадокс. Абай велик, но...многие его слова поперёк горла нынешним.
А почему нельзя поставить возле сквера памятник счастливой семье? Чем не пропаганда вечных ценностей? Мама, папа и малыш. Или дедушка и бабушка с внуками. Как символ связи поколений.
Почему памятник нужно ставить кому-то 8-) Почему бы его не постааить простому гражданину, костанайцу.
В Нур-Султане, в парке Жеты су есть что-то похожее. Дедушка с внучком. Приятно посмотреть, рядом присесть. Добротой веет.
А от этих "именных" каменных истуканов никакого тепла.

[Исправлено: Горожанин_kst, 22.07.2020 - 12:46]
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§ alex_60
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8876
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тех кто будет за батыра или Абая просто больше в городе)



если ты про количество "коренных" или как их там намекаешь-
их в городе 40 процентов.
если предположить что все поголовно будут
за очередного сказочного героя, меньшинство.
так что мимо.

[q
Естественно не решают,они кто тут?

понесло.
запах национализма попер.
гюльчитай открыла личико.

[Исправлено: alex_60, 22.07.2020 - 12:48]
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* yudjin
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
yudjin


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Сообщений: 6787
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А мы чем хуже?! Даееееешь!

Кстати, у нас памятник "самому глупому освоению бюджета" возник раньше... правда дешевле... Но это был лишь пробник:

Сразу же у акимата возникла идея соорудить такие же еще в 3-х местах: по Абая (ост.КЖБИ), по Гагарина (у плазы, его сделали за ох...ную сумму) и как раз напротив сквера, чтобы с Толстого переходить.
Так может нас "ощастливят" этим переходом? имея ввиду памятник очередного бестолкового освоения?
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* yudjin
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6787
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А вот парадокс. Абай велик, но...многие его слова поперёк горла нынешним.

Это правда, поэтому есть уже некоторые, периодически всплывающие в фэсбуках, кто уже призывает не считать Абая великим, так как он плохо отзывался о народе.

Цитата:
Горожанин_kst:
А почему нельзя

Действительно? Об этом и хотелось бы знать у акимата! Но видимо все уже настолько погрязли в нужном освоении и нужной политике, что на простой вопрос КОМУ? они не в состоянии прямо ответить.
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