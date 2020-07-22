/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39411
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что в работе дежурных групп для начальных классов в школах будут действовать большие ограничения. По его словам, часть занятий все равно будет проводиться в дистанционном формате.
Читать новость

§ yudjin
Re: Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6782
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллега утром рассказывает, что вчера классная её ребенка в ватсапе проводила опрос, видимо по указанию свыше, кто отдаст детей в эти дежурные классы? Мол будет 3 урока в день, по 30 минут каждый. Естественно, весь класс готов отдать детей для более или менее нормального обучения. Но в итоге, учитель написал, что всё отменяется, остается дистанционка.
И для кого эти заявления министра и опросы, если до ума довести не хотят или не могут?
Профайл

§ alex_60
Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8871
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще больше месяца, что сейчас гадать на кофейной гуще.
форму сказали так понял не покупать в этом году.
а решение за неделю до 1 сентября можно принять.
в школу- пошли в школу, дома- сидят дома.
нет надо нагнетать уже сейчас.
никто не знает что будет в конце августа.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 2
Всего: 86

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 542.57 Ko | Raw HTML: 48.47 Ko -
^ Наверх