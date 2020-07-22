yudjin Re: Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6782

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:57 Коллега утром рассказывает, что вчера классная её ребенка в ватсапе проводила опрос, видимо по указанию свыше, кто отдаст детей в эти дежурные классы? Мол будет 3 урока в день, по 30 минут каждый. Естественно, весь класс готов отдать детей для более или менее нормального обучения. Но в итоге, учитель написал, что всё отменяется, остается дистанционка.

И для кого эти заявления министра и опросы, если до ума довести не хотят или не могут?