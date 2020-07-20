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≡ От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39409
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 19 июля в регионе зарегистрировано 56 случаев COVID-19. Из них 40 пациентов, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, не имеют симптоматики. В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 29 человек.
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§ JereK
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1425
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный вопрос: нафига содержать армию бездельников, которые продуцируют фейковую статистику, "фабрика троллей" обошла стороной :) И тему в сторону увела. Их бы тоже разогнать к чертям, да еще десяток ивл аппаратов купить.

[Исправлено: JereK, 21.07.2020 - 23:41]
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§ maxsaf
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7257
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Их бы тоже разогнать к чертям, да еще десяток ивл аппаратов купить.

Покушаетесь на один из немногих проектов в области цифровизации, который все-таки "взлетел"??
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§ таноми52
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1883
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.07.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Да, примерно так я и поступаю: Моя БЕЗОПАСНОСТЬ, в моих и только в МОИХ руках. Лучше перебдеть, чем недобдеть.



Параллельно мыслим, ACROS!
И я, читая Butch-а, так же подумала!
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§ Butch
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.07.20 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А, вам зачем вообще то ЭТО знать

Мне всегда было интересно могут ли люди, ревностно относящиеся к по сути ничего не значащим информации или действиям, хотя бы просто объяснить причины своего рвения.
Цитата:
ACROS:
То что чем вы пишите , как бы поделикатный назвать

Клавиатура ноутбука, пальцы рук самые пожалуй деликатные названия того чем я пишу ;-)
Цитата:
ACROS:
СОФИСТИКА

Говорите о знакомых вещах пожалуйста.
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