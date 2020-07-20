Butch От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1065

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:49 Цитата: ACROS:

А, вам зачем вообще то ЭТО знать

Мне всегда было интересно могут ли люди, ревностно относящиеся к по сути ничего не значащим информации или действиям, хотя бы просто объяснить причины своего рвения.

Цитата: ACROS:

То что чем вы пишите , как бы поделикатный назвать

Клавиатура ноутбука, пальцы рук самые пожалуй деликатные названия того чем я пишу

Цитата: ACROS:

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