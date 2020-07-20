таноми52 От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1883

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:36 Цитата: ACROS:

Да, примерно так я и поступаю: Моя БЕЗОПАСНОСТЬ, в моих и только в МОИХ руках. Лучше перебдеть, чем недобдеть.





Параллельно мыслим, ACROS!

И я, читая Butch-а, так же подумала!