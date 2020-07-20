Butch От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1064

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:32 Цитата: ACROS:

Даже в такой мелочи как простая информация о количестве заболевших

Серьёзно. Что даёт эта "честная" информация? Ну дали людям информацию о рекомендуемом поведении во время эпидемии, сильно её кто-то воспринял? Чисто для примера, директор у меня давеча прихворнул. Ясен пень в больницу не ходил, а так и продолжал шлындать на работу. Я не утверждаю что его болезнь есть следствие заражения коронавирусом, но в текущей обстановке как-то можно было и более ответственно себя вести. Ну ходишь ты на работу, бога ради, но ты хоть с людьми поменьше контактируй, благо для этого есть все возможности. Так ведь нет, мало того что он вообще приходил ко мне на рабочее место, хотя ему ну вообще там делать нечего, чисто потрындеть приходил, так ещё и выпив чаю или воды не удосуживался хотя бы кружку чужую, своей у него на моём рабочем месте нет, после себя помыть. Хотя в целом и не самый глупый парень.

Поэтому какая к черту разница сколько там и от чего померло?!