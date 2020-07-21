abaika95 Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4493

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:01 Цитата-/Так вот - Казахстан готов разрешить транзит гражданам РФ из Таджикистана через свою территорию за... 1500 долларов за легковую машину с водителем и тремя пассажирами./









Проезд через всю страну на автовозе машину везут и пассажиров в автобусах в соправождении полиции (видать чтобы прямым рейсом до границы чтобы с ними ничего не случилось по дороге либо чтобы они никуда не свернули) 1500 баксов за машину,водителя и 3 пассажира тоесть делим на каждого (могут не все же члены одной семьи ехать с Таджикистана) по 375 баксов получается,отнимаем бенз если они сами бы ехали,траты по дороге и.т.д на одного выходит по 20 тыс руб грубо,цена одного билета от Ташкента до ЧБ 4500 руб но надо оплатить автовоз и соправождение полиции то получается да,решили наварится)) при всем при том что в коментах там видать "новые Русские" возмущаются получившие гражданство вот недавно и поехали во время пандемии до родственников в Таджикистан)





Шоир Умаров: все российские автомобилисты которые застряли в данное время в Таджикистане,согласны на этот платный транзит,лишь бы уехать домой в Россию!