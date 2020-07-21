Цитата: alex_60:

Или на и в.. Чтобы запомнилось надолго..

Блин, дядя, ты жжёшь Мало того что это просто форум в, блин, интернете. Так ещё и "посыл" от персонажа типа тебя вызовет у меня эмоций меньше чем пролетевшая только что мимо муха "Твоя жизнь скудна игемон" коль считаешь что от тебя хоть как-то зависит моё настроение

P.S. Ещё раз, персонально. "Не воспринимаю (или не реагирую, не помню точно как я там выразился) НЕ ИДЕНТИЧНО в смысловом значении "Не читаю" . Но грешен порой бываю. Нравится иногда поржать над сирыми и