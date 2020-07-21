Butch Re: Коронавирус. Лечение #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1064

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:30 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39319 Это гарантия того, что будет налажен общественный контроль за действиями врачей Источник:

Ну, скорее это гарантия того, что мы лишимся и последних оставшихся врачей вместе с недостатками и наконец-то "общественные контроллеры" по совместительству подходящие под описание "недалёкий и рьяный" смогут себя полноценно проявить и занять своими тЕльцами освободившиеся места. Правда, скорее всего они тут же ретируются, потому что врачам-то ответственность нести положено за свою работу и принимаемые решения.