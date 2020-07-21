elektron Re: Все, что было, унес огонь... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5409

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:03 Благодарю за отзывы. Но думаю всем кто помогает и делает это регулярно, можно и нужно также сказать спасибо! Главное участие. За что и хочу их всех также поблагодарить, в том числе конечно и редакцию НГ, за то что такую возможность людям на надежду дарят.

Может так и соберётся с миру по нитке и на этот проект необходимая сумма.