alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #12362





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8869

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:48 Цитата: Butch:



А, просите перед уходом, чтобы вас послали...

Или на и в..

Чтобы запомнилось надолго..

Желание понятно.

Самоистязание...

Рс. Вы же меня не читаете.

И других. Тоже.

Сам на сам вроде...

Следуйте уж до конца своему образу.

Мышками в печи и то что сказал одноклассник,

Тем и запомнитесь.



[Исправлено: alex_60, 21.07.2020 - 20:51]