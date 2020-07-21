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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.07.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при нагрузке на дыхалку

Таки Виталя у нас марафонец? :lol: Цитата:
alex_60:
Решайте их сами.

:lol: Вот уж точно никогда бы и не подумал предложить Вам решить проблемы. Впрочем, если Вас не устраивает контент сего форума пользуйтесь другим. Тем, где боготворят эту страну во всех её проявлениях. Форумов-то навалом. Но только там не интересно правда? :lol: ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

А, просите перед уходом, чтобы вас послали...
Или на и в..
Чтобы запомнилось надолго..
Желание понятно.
Самоистязание...
Рс. Вы же меня не читаете.
И других. Тоже.
Сам на сам вроде...
Следуйте уж до конца своему образу.
Мышками в печи и то что сказал одноклассник,
Тем и запомнитесь.

[Исправлено: alex_60, 21.07.2020 - 20:51]
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