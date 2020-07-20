Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #12350





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9560

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:16 Цитата: alex_60: Да, да в общем получилось больше месяца и это не конец ещё.

Цитата: elektron: Не ОМа там не было слава богу. Он мне писал на васап когда я лежал в больнице. Жив, здоров.

Цитата: abaika95:



У меня поражение легких томография показала около 50%.в палате лежали с разными поражения и. У одного 30% другого 80% всех выписали с положительной динамикой и отрицательным ковидом. Ложили всех с положительным. Теперь нужно время что б все рассосалась, беречь себя, там много рекомендаций.