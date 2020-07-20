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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5409
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Горбачёв с Ельциным тоже и что? ;-)
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тоже и что?

Да, НИЧЁ. Сработал субъективный фактор - не те люди оказались у руля КПСС в начале 90-х, которые привели к развалу КПСС и как следствие развалу СССР. Коллективное руководство КП КНР и шведская модель построения социального общества, доказывает что идеи основоположников марксизма-ленинизма правильные.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Я не понял Вашего посыла, у нас вообще диалоги плохо клеятся.
Перечисленные Вами выходцы из КПСС по-вашему мнению обладают перечисленными мной выше качествами? Просто иначе я не понимаю к чему Вы выдали эту информацию.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Конечно нет, сто раз нет( мое субьективное мнение).Раз не поняли: проехали.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9560
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.07.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, да в общем получилось больше месяца и это не конец ещё.
Цитата:
elektron:
Не ОМа там не было слава богу. Он мне писал на васап когда я лежал в больнице. Жив, здоров.
Цитата:
abaika95:

У меня поражение легких томография показала около 50%.в палате лежали с разными поражения и. У одного 30% другого 80% всех выписали с положительной динамикой и отрицательным ковидом. Ложили всех с положительным. Теперь нужно время что б все рассосалась, беречь себя, там много рекомендаций.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
и это не конец ещё.


тоже так подумал.
отрицательный прц.
но легкие то поражены. и не только.
лечить и лечить еще..

[Исправлено: alex_60, 21.07.2020 - 10:08]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.07.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Лёгкие находятся внутри тела. Снаружи их не видно. Рубцы как таковые никаких дополнительных ощущений не дают, чтобы можно было по косвенным признакам определить их наличие. А у врачей инфекционных сейчас очень много геморроя и без попыток объяснить человеку максимально далёкому от медицины что там у него с лёгкими./


Рубцы очень хорошо видно на рентгене и дополнительные ощущения они ой как дают при нагрузке на дыхалку,я после рубцевания не могу полноценно вдохнуть полной грудью воздух этих полей)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.07.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У одного 30% другого 80% всех выписали с положительной динамикой/





Да там у кого 80% не рассосётся уже я думаю, мясом возьмётся рубец и кранты,ни вздохнуть ни ..... выдохнуть)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9560
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.07.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Одышки не было. Воздух вдыхаю полной грудью. Сатурация стабильная 96%-98%
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9560
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.07.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ваще врач откоровено говорит. Мы не знаем что будет дальше. Например осенью. Они не когда не сталкивались с ковидной пневмонией. Но первые кто выписал я месяц назад все здоровы и поправляются. Звонили самым тяжёлым которые были на грани смерти. Кстати в этой больнице 3 умерли но там хронические были, кто после инсультов и т.д
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.07.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мы не знаем что будет дальше. Например осенью. Они не когда не сталкивались с ковидной пневмонией./


Ну если врачи не знают то надо бункер начинать строить,как раз к сентябрю закончу)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9560
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.07.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И ещё, что таких как я они больше не ложат в больницу. С такими симптомами. Теперь только тяжёлых, у кого отдышка и сатурация около 90% и меньше. Поэтому всем нужно ещё сильней беречь себя.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.07.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/И ещё, что таких как я они больше не ложат в больницу. С такими симптомами. Теперь только тяжёлых, у кого отдышка и сатурация около 90% и меньше./



Ну пока они тяжёлых будут лечить я с такими симптомами сам тяжёлым стану) хотя логика понятна,лечения всеровно нет,выкарабкаешся значит молодец,не выкарабкаешся будем подключать к дыхалке а там выкарабкаешся значит молодец)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое впечатление что на форуме в последнее время собрались в основном те кто
просто ненавидят.
страну,
где живут.
Или у кого жизнь не сложилась.
Но это ваши проблемы. Решайте их сами.
Зачем сюда все выбрасывать на вентилятор.
Как будто глаза только у них открылись.
А до этого жили где?

[Исправлено: alex_60, 21.07.2020 - 20:45]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошёлся сегодня в обед по квадрату центра.
Тихо, спокойно. Народа минимум.
Мороженое продают. Полицаев не видел.
В основном вывески-не работаем до 3.08.

парикмахерские, обмен валюты, ломбард работают.
Супермаркеты тоже.
Рынок Дастархан тоже работает, и внутри и снаружи.
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