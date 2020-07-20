|
| Vit
|
Флуд и оффтопик (часть 4)
|
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9560
Регистрация: 09.02.12
|
|Отправлено: 21.07.20 - 09:16
|
|Цитата:
alex_60: Да, да в общем получилось больше месяца и это не конец ещё.
Цитата:
elektron: Не ОМа там не было слава богу. Он мне писал на васап когда я лежал в больнице. Жив, здоров.
Цитата:
abaika95:
У меня поражение легких томография показала около 50%.в палате лежали с разными поражения и. У одного 30% другого 80% всех выписали с положительной динамикой и отрицательным ковидом. Ложили всех с положительным. Теперь нужно время что б все рассосалась, беречь себя, там много рекомендаций.
|
|
|
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать
Гостей: 63
Пользователей: 1
Всего: 64Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz
, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 542.57 Ko | Raw HTML: 81.85 Ko -
^ Наверх