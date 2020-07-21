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§ NG.kz
Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев высказался о проблеме коррупции в госзакупках. Алик Шпекбаев считает целесообразным кардинально пересмотреть системы планирования и освоения бюджетных средств.
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* Сергей kst
Re: Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 21.07.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отдельные не чистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39317

У Шпекбаева кишка тонка назвать фамилии,или типа- мы работаем?..
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§ юля елиссева
Re: Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 21.07.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Решение я вижу в обеспечении тотальной открытости и прозрачности бюджетов всех уровней, а также усилении общественного и гражданского контроля

Дык товарищ Шпекбаев на устои государственные покушается, по сути к революции призывает! :))
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§ yudjin
Re: Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6780
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.07.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тдельные не чистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь

Как грится, кому война, а кому мать родна...

Да всю систему надо менять... нет, сначала всех пересажать, а потом менять.
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§ юля елиссева
Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1637
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 21.07.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо приглашать на президентство гоподина Саакашвили. У него у одного есть реальный опыт как победить коррупцию в конкретно взятой постоветской стране.
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§ abaika95
Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.07.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/. нет, сначала всех пересажать, а потом менять/



Если всех пересажать чиновников то система автоматически обновится нет?) Новые же люди придут? Если сажать конечно всех под одну гребёнку но тогда это уже не объективно есть факт посадить и честных людей) и да,при смене системы часто меняются политические парадигмы к примеру сейчас мы авторитарная президентская республика с властью одного человека а сменимся и будем якобы демократичной-парламентской но с преобладанием в политическом поле какой-нибудь противной партии к примеру национал-демократической выступающей за национализацию ресурсов,социальной жизни,языка.....ну совсем как в бывшей братской республике)
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§ Victor Yang
Re: Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках...
Victor Yang


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Сообщений: 12957
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
У него у одного есть реальный опыт как победить коррупцию в конкретно взятой постоветской стране.

Если бы можно было копипастить меры одной страны в другую - это бы успешно делали. Но есть другие факторы. А если Мишико такой хороший - за что же его в своей стране посадить хотят?

А по теме. Я тут состою в группе Телеграма по переселению. Недавно кто-то из таджиков ссылку кинул на мордокнику посольства РФ в Таджикистане. Так вот - Казахстан готов разрешить транзит гражданам РФ из Таджикистана через свою территорию за... 1500 долларов за легковую машину с водителем и тремя пассажирами. https://www.facebook.com/111379725688811/posts/1539538036206299/

Это ли не наживание на беде, пусть даже и в бюджет?
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§ nmv85
Re: Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 21.07.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздно пить боржоми..........Не будет системы там где ее никогда не было.
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* Сергей kst
Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 21.07.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так вот - Казахстан готов разрешить транзит гражданам РФ из Таджикистана через свою территорию за... 1500 долларов за легковую машину с водителем и тремя пассажирами.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=858197&topic_id=41288&forumid=1#858197


Кому война,а кому мать родная...
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