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§ NG.kz
Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ребенок остался один в своей комнате. Взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Родители в это время находились в соседней комнате, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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§ maxsaf
Re: Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7254
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько таких случаев по области? Больше чем смертельных случаев от коронавируса? Эти прастиковые окна вообще проходят хоть какую-то сертификацию по безопасности? Ну есть же миллион способов ограничить открывание, ну неужели так трудно...
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§ KOS77
Re: Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 21.07.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю нужно штрафовать на крупную сумму за отсутствие ограничителя открывания окна, в квартирах, где есть маленький ребёнок. Только так можно существенно сократить количество подобных трагедий. Родился ребёнок, пришла медсестра проверила его, а заодно и окна на наличие ограничителей, если таковые отсутствуют сообщила куда следует. Как-то так...
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§ таноми52
Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1882
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.07.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Думаю нужно штрафовать на крупную сумму за отсутствие ограничителя открывания окна, в квартирах, где есть маленький ребёнок.


Необходимо обязать производителей пластиковых окон изначально устанавливать ограничители независимо от желания заказчиков!
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§ abaika95
Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.07.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/заодно и окна на наличие ограничителей, если таковые отсутствуют сообщила куда следует. Как-то так.../




А если у людей денег нет на установку ограничителей ?или живут к примеру в общаге или на съемной квартире оно им надо эти ограничители ставить?)
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§ drakon
Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19641
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
устанавливать ограничители независимо от желания заказчиков!


Хоть один, Здравомыслящий, человек есть на форуме... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12957
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Необходимо обязать производителей пластиковых окон изначально устанавливать ограничители независимо от желания заказчиков!

Какой в этом толк, если ими не будут пользоваться?
Цитата:
maxsaf: Эти прастиковые окна вообще проходят хоть какую-то сертификацию по безопасности?
Безопасность в головах родителей, а не окнах. Для детей ложную надёжность создают москитные сетки - они на них опираются и выпадывают.

[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2020 - 15:34]
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§ KOS77
Re: Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 21.07.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А если у людей денег нет на установку ограничителей ?или живут к примеру в общаге или на съемной квартире оно им надо эти ограничители ставить?)

6 лет назад установил себе на окна ограничители, по 500 тг тогда были, не думаю что подорожали в 10 раз сейчас (даже если и так, оно стоит того). Оправданий можно много найти, для того чтобы не считать себя виновными в выпадении детей из окон.
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