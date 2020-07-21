Victor Yang Re: Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках... #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12957

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:16 Цитата: юля елиссева:

У него у одного есть реальный опыт как победить коррупцию в конкретно взятой постоветской стране.

Если бы можно было копипастить меры одной страны в другую - это бы успешно делали. Но есть другие факторы. А если Мишико такой хороший - за что же его в своей стране посадить хотят?



А по теме. Я тут состою в группе Телеграма по переселению. Недавно кто-то из таджиков ссылку кинул на мордокнику посольства РФ в Таджикистане. Так вот - Казахстан готов разрешить транзит гражданам РФ из Таджикистана через свою территорию за... 1500 долларов за легковую машину с водителем и тремя пассажирами. https://www.facebook.com/111379725688811/posts/1539538036206299/



Это ли не наживание на беде, пусть даже и в бюджет?