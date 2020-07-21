KOS77 Re: Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре #7





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Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:49 Цитата: abaika95:

А если у людей денег нет на установку ограничителей ?или живут к примеру в общаге или на съемной квартире оно им надо эти ограничители ставить?)

6 лет назад установил себе на окна ограничители, по 500 тг тогда были, не думаю что подорожали в 10 раз сейчас (даже если и так, оно стоит того). Оправданий можно много найти, для того чтобы не считать себя виновными в выпадении детей из окон.