Цитата: stratosfera_Z:

как сказал Михаил Пуговкин : ГЕНИАЛЬНО!!! перекопана Арыстанбекова, перекопана Чкалова , возле красной стены, еще и эту закрывают!! в том году только асфальт на ней ложили!! а как теперь выехать из микрорайонов то ?!?!

вертолетом надо думать

у нас власти головой не привыкли думать

подумаешь крюк сделать, через автовокзал, делов та