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§ NG.kz
Участок улицы Воинов-Интернационалистов перекроют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", строительно-монтажные работы по реконструкции самотечного канализационного коллектора на этом участке пройдут в течение двух месяцев.
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§ stratosfera_Z
Re: Участок улицы Воинов-Интернационалистов перекроют в Костанае
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 21.07.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как сказал Михаил Пуговкин : ГЕНИАЛЬНО!!!
перекопана Арыстанбекова, перекопана Чкалова , возле красной стены, еще и эту закрывают!! в том году только асфальт на ней ложили!!
а как теперь выехать из микрорайонов то ?!?!
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§ костанаец
Re: Участок улицы Воинов-Интернационалистов перекроют в Костанае
костанаец


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Сообщений: 79
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 21.07.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
stratosfera_Z:
как сказал Михаил Пуговкин : ГЕНИАЛЬНО!!! перекопана Арыстанбекова, перекопана Чкалова , возле красной стены, еще и эту закрывают!! в том году только асфальт на ней ложили!! а как теперь выехать из микрорайонов то ?!?!

вертолетом надо думать
у нас власти головой не привыкли думать
подумаешь крюк сделать, через автовокзал, делов та
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§ Yorik
Участок улицы Воинов-Интернационалистов перекроют в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 21.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
stratosfera_Z:
выехать из микрорайонов

Посмотрите карту, это закрывается "кусок" Воинов который возле Наурыза. Написано - "в границах Маяковского и Гашека". Микрорайоны при чём?
А Воинов-Интернационалистов возле 9 мкр. конечно тоже проблемная для проезда теперь, пробки - превратили улицу в узкую двухполоску...
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