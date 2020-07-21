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§ NG.kz
Стала известна дата возобновления КПЛ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В турнире успели провести три полных тура, передают Vesti.kz. Четвертый тур КПЛ мог пройти 24 июля, если бы это разрешила госкомиссия по противодействию распространению коронавируса.
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§ abaika95
Re: Стала известна дата возобновления КПЛ
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.07.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский футбол вообще кто-то смотрит?)
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§ Козлов я
Re: Стала известна дата возобновления КПЛ
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1561
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.07.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Казахстанский футбол вообще кто-то смотрит?)

Нет. Потому что было всего три тура.
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§ юля елиссева
Re: Стала известна дата возобновления КПЛ
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1635
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 21.07.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Казахстанский футбол вообще кто-то смотрит?)

есть малая толика извращенцев, которые любят смотреть на то, как кривоногие в ногомяч играют
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§ alex_60
Стала известна дата возобновления КПЛ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
толика извращенцев, которые любят смотреть


ну как... польза же есть,
для тебя..
испытать наслаждение,поизголявшись над ногомячом, посадкой картошки..
кривоногостью участников..
иначе бы просто не обращала внимания..
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