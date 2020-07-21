Тот самый Re: 24 человека в Костанае, 19 в Рудном - о новых случаях... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 842

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:16 Почему в области по 50-60 человек каждый день находят? 53,55,56,57 за последние 4 дня. Очень похоже, что всего 60 тестов и проводится, в общей статистике область тоже лидер "по борьбе с ковид" или антилидер по тестированию. При этом стационары перегружены, открывают новые, многие болеют неизвестной пневмонией.