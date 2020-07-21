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§ NG.kz
Все, что было, унес огонь...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом туре участвует одна маленькая семья с очень большой проблемой. Полный объем необходимой помощи на самом деле гораздо больше, чем указано в заявке. Мы попытаемся собрать хотя бы на основное.
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§ Елена Пикельная
Re: Все, что было, унес огонь...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 393
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 21.07.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мы получили международный перевод на 500 евро от нашего формумчанина под ником elektron. В переводе на наши это составило 214 500 тенге. Большое спасибо!
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§ alex_60
Все, что было, унес огонь...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
нашего формумчанина под ником elektron


уважуха .
настоящий земляк.
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§ yudjin
Все, что было, унес огонь...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6779
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.07.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
на 500 евро от нашего формумчанина под ником elektron

Какая замечательная и нужная помощь. Спасибо доброму человеку!
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§ Елена Пикельная
Re: Все, что было, унес огонь...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 393
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 21.07.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
уважуха . настоящий земляк.


Цитата:
yudjin:
Какая замечательная и нужная помощь. Спасибо доброму человеку!


Elektron часто помогает нашему проекту и акции "Письмо Деду Морозу". иногда даже спасая положение, если сборы большие или кому-то не хватает средств. Мы очень благодарны ему за отзывчивость и щедрость.
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§ yudjin
Все, что было, унес огонь...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6779
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
часто помогает нашему проекту и акции "Письмо Деду Морозу"

И Галине Васильевне Иванцовой он тоже помог.
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