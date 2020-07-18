alex_60 Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги" #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8865

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:26 Цитата: drakon:



Внутри кз так

//Услугу по отправке медицинских препаратов запустила авиакомпания SCAT,

Вес одной посылки с лекарствами не должен превышать 500 грамм.

Если вес медикаментов превышает половину килограмма, можно оформить несколько таких бандеролей. Медикаменты принимаются к отправке только на прямых направлениях авиакомпании SCAT по всему Казахстану",

При отправке медикаментов необходимо предъявить фискальный чек на препараты. "По установленным нормам, к перевозке принимаются только препараты таблеточного типа в заводской упаковке.////