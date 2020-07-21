abaika95 Еще два провизорных стационара откроют в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4490

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:36 Цитата-/Кадры надо было готовить и 3, и 5, и 10 лет назад/



Оттуда же с его инсты:

"Кроме того, в этом году прибудут первые 24 из 80 резидентов, которых мы готовили за счёт областного бюджета с 2018 года"





Готовят и готовили