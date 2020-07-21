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§ NG.kz
Еще два провизорных стационара откроют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
220 дополнительных коек для борьбы с коронавирусом развернут на базе железнодорожной и офтальмологической больниц. Об этом аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил сегодня, 21 июля, на своей странице в Instagram.
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§ yudjin
Re: Еще два провизорных стационара откроют в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6779
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.07.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
едётся подготовка медицинских кадров," - написал

Кадры надо было готовить и 3, и 5, и 10 лет назад... А не похерить эпидемиологию, педиатрию, а теперь за голову хвататься.
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§ abaika95
Еще два провизорных стационара откроют в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.07.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Кадры надо было готовить и 3, и 5, и 10 лет назад/

Оттуда же с его инсты:
"Кроме того, в этом году прибудут первые 24 из 80 резидентов, которых мы готовили за счёт областного бюджета с 2018 года"


Готовят и готовили
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§ Vit
Еще два провизорных стационара откроют в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9560
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.07.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Только в моей больнице лежало 10 врачей с поликлиник.. Катастрофа с этими кадрами. Много студентов работают с институтов.
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* nmv85
Re: Еще два провизорных стационара откроют в Костанае
nmv85


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Сообщений: 46
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 21.07.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте возможность учиться детям в мед вузах.Есть дети которые хорошо заканчивают школу, но нет возможности оплатить не подъемную сумму обучения. Гранты выделяют,а это капля в море. Сейчас выпускают врачей общей практики и взрослых лечат и детей. Профильных специалистов нет. Надо цены в мед вузах уменьшить, тогда и специалисты будут .
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