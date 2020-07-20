Цитата: ACROS:

Какой хитрый ход: народ, решайте свои финансовые проблемы сами, а у государства денег на ВАС НЕТ. С помощью пенсионных денег народа, власть в прошлом закрывала свои финансовые проблемы, кормили азербайджанских банкиров, затыкали бреши в разворованном самой властью АО "КазакТемирЖолы", теперь мотивируя что: " на том свете денег не нужно", протянули свои жадные руки до народных денег.

Вы так интересно пишите, что за "деньги государства"? Это Назарбаев с Токаевым пошли пешком в Китай, разгрузили пару вагонов, а заработанные ими деньги назвали государственными?



Любые деньги которые перераспределяет власть - деньги заработанные народом. Какая разница, из левого кармана у вас возьмут или из правого.



Тут важно другое, бюджет должен начать меньше тратить и больше получать, в нашем случае, можно к примеру провести реформу полиции и прочих силовиков, сократить половину (чтоб численность была как в развитых странах). Выйдет минус 50 000 человек на шее у гос-ва и + 50 000 налогоплательщиков (если канеш они умеют чего делать кроме как бухать и народ пи*дить).