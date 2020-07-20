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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5408
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Горбачёв с Ельциным тоже и что? ;-)
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тоже и что?

Да, НИЧЁ. Сработал субъективный фактор - не те люди оказались у руля КПСС в начале 90-х, которые привели к развалу КПСС и как следствие развалу СССР. Коллективное руководство КП КНР и шведская модель построения социального общества, доказывает что идеи основоположников марксизма-ленинизма правильные.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Я не понял Вашего посыла, у нас вообще диалоги плохо клеятся.
Перечисленные Вами выходцы из КПСС по-вашему мнению обладают перечисленными мной выше качествами? Просто иначе я не понимаю к чему Вы выдали эту информацию.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Конечно нет, сто раз нет( мое субьективное мнение).Раз не поняли: проехали.
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