Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #12340





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1059

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:13 Цитата: abaika95:

Как лёгкие? Были осложнения? Рубцевание?

Минутка биологии

Лёгкие находятся внутри тела. Снаружи их не видно. Рубцы как таковые никаких дополнительных ощущений не дают, чтобы можно было по косвенным признакам определить их наличие. А у врачей инфекционных сейчас очень много геморроя и без попыток объяснить человеку максимально далёкому от медицины что там у него с лёгкими. Да и нет в том необходимости сейчас