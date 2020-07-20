/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 19 июля в регионе зарегистрировано 56 случаев COVID-19. Из них 40 пациентов, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, не имеют симптоматики. В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 29 человек.
Читать новость

§ Николаич I
Re: От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за...
Николаич I


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где статистика о смертности? Люди, имеющие знакомых в медицинской среде, знают о том что число уже давно перевалило за 3, почему об этом молчат? Если замалчивать, ситуация не улучшится, нужно показывать реальную картину происходящего, чтобы адекватнее реагировать на проблему, с которой мы все столкнулись
Профайл

§ abaika95
Re: От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/знают о том что число уже давно перевалило за 3/




Чето тянут, не озвучивают,хотя что 3 что 303 легче не станет
Профайл

§ Николаич I
Re: От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за...
Николаич I


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Станет! В том и смысл. По статистике у нас всё прекрасно, никто не умирает, все болеют без симптомов. Нашей области не нужны ни лекарства, ни специалисты, ни аппараты ивл. Зачем всё это нам, если мы почти не болеем!?
Профайл

§ abaika95
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нашей области не нужны ни лекарства, ни специалисты, ни аппараты ивл/





Думаете если в статистику впишут 303 умерших у нас резко появятся лекарства,аппараты ИВЛ и специалисты?
Профайл

§ JereK
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Думаете если в статистику впишут 303 умерших у нас резко появятся лекарства,аппараты ИВЛ и специалисты?


Статистика, отражающая реальность, для того и нужна, чтобы те, кто должен принимать решения, обладали необходимой информацией для принятия этих самых решений. Иначе нафига она нужна? Разогнать тогда бездельников, что получают зарплату за составление этой самой статистики, а освободившиеся деньги на ИВЛ. Наверняка ни на один аппарат хватит ;-)
Профайл

§ abaika95
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Статистика, отражающая реальность, для того и нужна, чтобы те, кто должен принимать решения, обладали необходимой информацией для принятия этих самых решений./





Статистика особенно в такие периоды это показатель для граждан, у тех кто принимает решения есть аналитическая и оперативная информация и ее я думаю не обязательно надо знать всем)
Профайл

§ Butch
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Статистика особенно в такие периоды это показатель для граждан, у тех кто принимает решения есть аналитическая и оперативная информация и ее я думаю не обязательно надо знать всем)

Здравые вещи глаголет товарищ. Народ-то перепуганный на оба полушария. Скажи что их, ну пусть будет 303 коль эта цифирь понравилась, так не только парацетамол а и свечи от геморроя поскупают лет на пяток вперёд. Бред конечно, но и гречка завернутая в туалетную бумагу ни разу не помогает от коронавируса и тем не менее. :lol:
Профайл

* ACROS
Re: От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у нас резко появятся лекарства,аппараты ИВЛ и специалисты?


Наверное, и скорее всего точно не появяться, вопрос в другом: в ДОВЕРИИ власти.

Когда власть ПЕРЕСТАНЕТ врать СОБСТВЕННОМУ народу. Даже в такой мелочи как простая информация о количестве заболевших. Правда - ничто, имидж- всё.
Унтер-офицерша высекла сама себя. Так примерно выглядит прославившая на весь мир казахская ситуация с методикой учёта заболевших коронавирусом.
Профайл

§ Butch
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Даже в такой мелочи как простая информация о количестве заболевших

Серьёзно. Что даёт эта "честная" информация? Ну дали людям информацию о рекомендуемом поведении во время эпидемии, сильно её кто-то воспринял? Чисто для примера, директор у меня давеча прихворнул. Ясен пень в больницу не ходил, а так и продолжал шлындать на работу. Я не утверждаю что его болезнь есть следствие заражения коронавирусом, но в текущей обстановке как-то можно было и более ответственно себя вести. Ну ходишь ты на работу, бога ради, но ты хоть с людьми поменьше контактируй, благо для этого есть все возможности. Так ведь нет, мало того что он вообще приходил ко мне на рабочее место, хотя ему ну вообще там делать нечего, чисто потрындеть приходил, так ещё и выпив чаю или воды не удосуживался хотя бы кружку чужую, своей у него на моём рабочем месте нет, после себя помыть. Хотя в целом и не самый глупый парень.
Поэтому какая к черту разница сколько там и от чего померло?!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 73
Пользователей: 1
Всего: 74

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 69.91 Ko -
^ Наверх