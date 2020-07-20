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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветка советов какая то непонятная.
Даёт трибуну барыгам спекулянтам для высказывания всяких гадостей.

[Исправлено: alex_60, 20.07.2020 - 19:59]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5408
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну вот и все. Две недели от звонка до званка.

Поздравляю, набирайся сил. ОМа там не видел случайно, а то опять пропал куда то? :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Две недели от звонка до званка


Какие две недели.
13 июня насколько помню все началось.
Астана, Россия. Домой.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расплакался Спекулянт барыга.
Слюни, сопли
Кляузу написал.
Обижают мол, меня, уважаемого.
А я же диваны заносил.

[Исправлено: alex_60, 20.07.2020 - 21:42]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


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Сообщений: 1559
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.07.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Даёт трибуну барыгам спекулянтам для высказывания всяких гадостей.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1559
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.07.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аскар Жумагалиев освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщается на сайте Акорды. В первой половине апреля президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что разрекламированная система цифровизации в стране провалила испытание.

Что-то Второй сегодня разошелся... Двух советников уволил, министра... Может толк будет? :-x
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5408
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
инноваций и аэрокосмической промышленности

Вау, даже не подозревал, что такое есть? :-o
Интересные наверно инновации мы теперь не узнаем, как и про аэрокосмическую промышленность, а жаль? :lol:
Ну Байконур же не в счёт?
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
министра



Не просто министра, а зятя К.Мами.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Может толк будет?

Та ну :-x Где ж он толковых возьмёт. Это ж после 30-ти лет выдавливания ума чести и совести из политики нужно сейчас брать ребят что называется "от сохи".
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как лёгкие? Были осложнения? Рубцевание?

Минутка биологии :lol:
Лёгкие находятся внутри тела. Снаружи их не видно. Рубцы как таковые никаких дополнительных ощущений не дают, чтобы можно было по косвенным признакам определить их наличие. А у врачей инфекционных сейчас очень много геморроя и без попыток объяснить человеку максимально далёкому от медицины что там у него с лёгкими. Да и нет в том необходимости сейчас :lol:
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ума чести и совести

Раньше при Союзе был лозунг: "КПСС-ум, честь и совесть нашей эпохи". Вы про коммунистов?
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Вообще нет, это скорее чистое совпадение.
С другой стороны коммунистов-то у нас пока ещё предостаточно в управлении, и как-то вообще они своему лозунгу не соответствуют. :lol:
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


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Сообщений: 1881
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.07.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
"КПСС-ум, честь и совесть нашей эпохи". Вы про коммунистов?



Выдавили коммунистов, их лозунги, а заодно и эти человеческие качества : ум, совесть и честь!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5408
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Раньше при Союзе был лозунг: "КПСС-ум, честь и совесть нашей эпохи". Вы про коммунистов?

Ну КПСС нет - очевидно, а вот с остальным как то подозрительно всё. ;-)
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Нурсултан Абишевич, Касым Жомарт Кемелович, Мамин, Нигматулин - это все выходцы из КПСС.
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