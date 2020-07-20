elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #12337





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5406

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:26 Цитата: Козлов я:

инноваций и аэрокосмической промышленности

Вау, даже не подозревал, что такое есть?

Интересные наверно инновации мы теперь не узнаем, как и про аэрокосмическую промышленность, а жаль?

Ну Байконур же не в счёт?