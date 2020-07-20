ACROS Re: Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 776

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:03 Какой хитрый ход: народ, решайте свои финансовые проблемы сами, а у государства денег на ВАС НЕТ.

С помощью пенсионных денег народа, власть в прошлом закрывала свои финансовые проблемы, кормили азербайджанских банкиров, затыкали бреши в разворованном самой властью АО "КазакТемирЖолы", теперь мотивируя что: " на том свете денег не нужно", протянули свои жадные руки до народных денег. Пандемию коронавируса надо лечить на деньги фонда ОСМС, а деньги народа надо ОСТАВИТЬ в покое. Эта напасть коронавируса пройдет, а завтра на пенсию денег не хватит и крайнего не найдёшь, власть умоет руки и скажет: "вы же сами сняли свои деньги на свои нужды".