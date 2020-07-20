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§ NG.kz
Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Общественного совета ЕНПФ Евгений Сейпульник предложил разрешить вкладчикам пенсионного фонда снять 10 процентов своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией.
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* denfostr
Re: Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 20.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не будет такого никогда. Вы думаете они из своего кармана праздники,да салюты закатывают? Там в фонде уже ничего давно нет. И им надо потрясение,чтобы не отвечать по пенсионным отчислениям... Типа развала. Кто вернул свои денюжки с сберегательной книжки?ссср.
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§ electro
Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили в Казахстане
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 20.07.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вдруг и случится, что дадут 10%, в будущем зато будут требовать пречислений по 20% ежемесячно
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§ Kairat stayer
Re: Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2014
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейпульник пообещал инициировать обращение в адрес Президента в случае, если его предложение будет поддержано членами Общественного совета.

Здравое предложение, сработает на благо народа, пусть инициирует, возможно все его действия уже согласованы, надеюсь его поддержать на всех уровнях. Тем более председатель Общественного совета Е.Сейпульник отмечает, что на счетах в ЕНПФ у большинства простых граждан финансовых средств мало и деньги народу нужны на этом свете.
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§ alex_60
Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Здравое предложение, сработает на благо народа, пусть инициирует, возможно все его действия уже согласованы, надеюсь его поддержать на всех уровнях. Тем более председатель Общественного совета Е.Сейпульник отмечает, что на счетах в ЕНПФ у большинства простых граждан финансовых средств мало и деньги народу нужны на этом свете.


Робот похоже пишет.
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§ ACROS
Re: Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой хитрый ход: народ, решайте свои финансовые проблемы сами, а у государства денег на ВАС НЕТ.
С помощью пенсионных денег народа, власть в прошлом закрывала свои финансовые проблемы, кормили азербайджанских банкиров, затыкали бреши в разворованном самой властью АО "КазакТемирЖолы", теперь мотивируя что: " на том свете денег не нужно", протянули свои жадные руки до народных денег. Пандемию коронавируса надо лечить на деньги фонда ОСМС, а деньги народа надо ОСТАВИТЬ в покое. Эта напасть коронавируса пройдет, а завтра на пенсию денег не хватит и крайнего не найдёшь, власть умоет руки и скажет: "вы же сами сняли свои деньги на свои нужды".
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§ ACROS
Re: Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем более средняя сумма накоплении составляет 500 000 тенге, десять процентов это 50 000 тенге. Это примерно та же жалкая и нищебродская сумма -42 500 тенге. Это чисто популисткий ход Женьки.
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