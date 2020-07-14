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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 223
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 14.07.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Может, вместо этого ограничения поставить функцию лайков "одобрямса" и "неодобрямса" каждому посту (не помню как это по научному выразить)?


Вынесли наЦитата:
Козлов я:
Почему же не довели до конца? № 2966?


В ближайшее время не сможем реализовать (на данный момент наш программист занят другими задачами).
Но идею запомнили.
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§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7381
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.07.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Захожу под своим логином,пишу комментарий,пока пишу меня выкидывает в режим"гостя",естественно сообщение не уходит,проблема появилась последние 3-4 дня.
Особенно неудобно когда пишу коммент для жителя скворечника который сидя на 5 этаже в тазике с солёной водой представляет, что это море, так-как переписывать второй раз уже лень.Подскажите пож.что делать?
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Захожу под своим логином,пишу комментарий,пока пишу меня выкидывает в режим"гостя",естественно сообщение не уходит,проблема появилась последние 3-4 дня. Особенно неудобно



Расплакался. Ох те боже мой.
Кляузу написал.
Помогите, зрения лишают.
Это специально для барыг из избушек.
Нефиг гадости на форуме писать.
Особенно ночью, когда все спят.
Лафа кончились.

[Исправлено: alex_60, 20.07.2020 - 20:34]
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§ таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1880
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.07.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
пока пишу меня выкидывает в режим"гостя"



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Ответить Новый топик
Страница 298 из 298«1...296297298
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