Цитата: Kairat stayer:

Здравое предложение, сработает на благо народа, пусть инициирует, возможно все его действия уже согласованы, надеюсь его поддержать на всех уровнях. Тем более председатель Общественного совета Е.Сейпульник отмечает, что на счетах в ЕНПФ у большинства простых граждан финансовых средств мало и деньги народу нужны на этом свете.



Робот похоже пишет.