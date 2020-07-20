Kairat stayer Re: Снимать часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2014

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:00 Сейпульник пообещал инициировать обращение в адрес Президента в случае, если его предложение будет поддержано членами Общественного совета.



Здравое предложение, сработает на благо народа, пусть инициирует, возможно все его действия уже согласованы, надеюсь его поддержать на всех уровнях. Тем более председатель Общественного совета Е.Сейпульник отмечает, что на счетах в ЕНПФ у большинства простых граждан финансовых средств мало и деньги народу нужны на этом свете.