NG.kz Венгерская сказка для двух костанайцев



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:45 В июле исполняется 4 года, как Сергей БОГОЧУК и его жена Юлия переехали в Венгрию. Юлию, в девичестве Калинину, многие костанайцы знали как фотокорреспондента. 8 лет она отдала этой профессии. Венгрия - достаточно редкий адрес миграции наших сограждан. Тем интереснее узнать историю переезда костанайской семьи, ее обустройства в новой для них стране.

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