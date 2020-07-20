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§ NG.kz
Ранен, но не убит!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото светофора на пересечении улиц Арыстанбекова и Абая в редакцию "НГ" прислал читатель.
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§ denfostr
Re: Ранен, но не убит!
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 20.07.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приколисты) стоимость этого светофора посчитал кто нибудь? Сейчас замкнут,сожгут,потом кто восстанавливать будет?
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§ сайлау курманов
Re: Ранен, но не убит!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.07.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверняка у него есть хозяин, вероятно он извещён
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§ drakon
Ранен, но не убит!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19638
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
кто восстанавливать будет?

Новый, купят... :lol: :-P
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