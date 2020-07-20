Victor Yang Re: "Закон о тишине? Нет, не слышали.." - Странности... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12955

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:24 Цитата: abaika95:

Пишите заявление в СЭС что нарушена регламентация по уровню шума после 23:00 и усе

Это очень сложно доказать - там замерять 30 минут надо по ГОСТу.

Цитата: Сергей kst:

Не знаете что делать?- Вызывайте наряд полиции.

Это как вариант.



А вообще - ночные смены бывают - мы в 99-м Индустриальную так делали, чтобы успеть к приезду президента. Как вариант - ночные смены сделали из-за жары. Только представьте - на улице 35 + жар от асфальта.