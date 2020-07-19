Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #12321





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9555

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:52 Ну вот и все. Две недели от звонка до званка. Долгожданная выписка. Спасибо всем работникам, врачам,за все. Все хорошие, добрые, переживают за нас- Ну а мы, конечно же за них. Всем здоровья, берегите себя.



[Исправлено: Vit, 20.07.2020 - 14:02]