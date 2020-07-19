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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2708
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Гоняешься

---Так ты как тот *неуловимый Джо* ?? 8-) 8-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2708
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.07.20 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Хватит бухать по ночам.

-----ПО себе не меряй
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8854
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так ты как тот *неуловимый Джо* ??


Юра, у нас тут форум для людей нормальной ориентации.
и за подобное твоему приставание предусмотрена
уголовная ответственность.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.07.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УРА! ДОЖДЬ! :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9555
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.07.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ура! Хоть свежим воздухом подышать
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9555
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.07.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и все. Две недели от звонка до званка. Долгожданная выписка. Спасибо всем работникам, врачам,за все. Все хорошие, добрые, переживают за нас- Ну а мы, конечно же за них. Всем здоровья, берегите себя.

[Исправлено: Vit, 20.07.2020 - 14:02]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну вот и все.



Поздравляю, Вит!
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§ Сергей kst
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 20.07.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Поздравляю с выпиской!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну а мы, конечно же за них. Всем здоровья, берегите себя./




Поздравляю! Как лёгкие? Были осложнения? Рубцевание?
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1557
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.07.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну вот и все

Рад за тебя! Будь здоров! :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8854
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну вот и все.


жизнь наверняка теперь конечно смотрится по новому.
чтобы такого здорового человека уложила на такое время.
с возвращением.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19638
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя! Будь Здоров... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.07.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну вот и все. Две недели от звонка до званка.

Виталя поздравляю!
Крепкого здоровья!
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9555
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья всем спасибо что тоже переживали. Щас еду домой. Надо помыться, вещи поменять после больничных. К вечеру отвечу на все вопросы, кому что будет интереснно.
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