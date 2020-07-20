JereK От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1424

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:45 Цитата: abaika95:

Думаете если в статистику впишут 303 умерших у нас резко появятся лекарства,аппараты ИВЛ и специалисты?



Статистика, отражающая реальность, для того и нужна, чтобы те, кто должен принимать решения, обладали необходимой информацией для принятия этих самых решений. Иначе нафига она нужна? Разогнать тогда бездельников, что получают зарплату за составление этой самой статистики, а освободившиеся деньги на ИВЛ. Наверняка ни на один аппарат хватит