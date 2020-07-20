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§ NG.kz
Повышения тарифа на электроэнергию в Костанайской области не будет
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент по регулированию естественных монополий по Костанайской области отказал ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" в увеличении цены продажи электрической энергии. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе депаратмента.
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§ сайлау курманов
Re: Повышения тарифа на электроэнергию в Костанайской области не...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3908
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.07.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно сделали, ибо добивать и так уже обнищавших и обездоленных в связи с этим вирусом граждан, ни под каким предлогом нельзя, ни стыда ни совести не осталось
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