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≡ От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 19 июля в регионе зарегистрировано 56 случаев COVID-19. Из них 40 пациентов, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, не имеют симптоматики. В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 29 человек.
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§ Николаич I
Re: От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за...
Николаич I


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Сообщений: 58
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где статистика о смертности? Люди, имеющие знакомых в медицинской среде, знают о том что число уже давно перевалило за 3, почему об этом молчат? Если замалчивать, ситуация не улучшится, нужно показывать реальную картину происходящего, чтобы адекватнее реагировать на проблему, с которой мы все столкнулись
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§ abaika95
Re: От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/знают о том что число уже давно перевалило за 3/




Чето тянут, не озвучивают,хотя что 3 что 303 легче не станет
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§ Николаич I
Re: От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за...
Николаич I


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Сообщений: 58
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 20.07.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Станет! В том и смысл. По статистике у нас всё прекрасно, никто не умирает, все болеют без симптомов. Нашей области не нужны ни лекарства, ни специалисты, ни аппараты ивл. Зачем всё это нам, если мы почти не болеем!?
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§ abaika95
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нашей области не нужны ни лекарства, ни специалисты, ни аппараты ивл/





Думаете если в статистику впишут 303 умерших у нас резко появятся лекарства,аппараты ИВЛ и специалисты?
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§ JereK
От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Думаете если в статистику впишут 303 умерших у нас резко появятся лекарства,аппараты ИВЛ и специалисты?


Статистика, отражающая реальность, для того и нужна, чтобы те, кто должен принимать решения, обладали необходимой информацией для принятия этих самых решений. Иначе нафига она нужна? Разогнать тогда бездельников, что получают зарплату за составление этой самой статистики, а освободившиеся деньги на ИВЛ. Наверняка ни на один аппарат хватит ;-)
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