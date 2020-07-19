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§ NG.kz
Венгерская сказка для двух костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июле исполняется 4 года, как Сергей БОГОЧУК и его жена Юлия переехали в Венгрию. Юлию, в девичестве Калинину, многие костанайцы знали как фотокорреспондента. 8 лет она отдала этой профессии. Венгрия - достаточно редкий адрес миграции наших сограждан. Тем интереснее узнать историю переезда костанайской семьи, ее обустройства в новой для них стране.
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§ Kairat stayer
Венгерская сказка для двух костанайцев
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2013
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Первый год все равно общие знания, еще успеет определиться. Удачи.


Спасибо! Да, в одном университете, посмотрим по обстоятельствам.
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§ maxsaf
Венгерская сказка для двух костанайцев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7251
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зато честно без лживой улыбки

Она может навсегда остаться от такого удара, нелживая такая))
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§ maxsaf
Венгерская сказка для двух костанайцев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7251
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
страна пустыня на 90% корма плохие,дождей мало,воды мало

Ну в Венгрии же хуже ))
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§ abaika95
Венгерская сказка для двух костанайцев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Она может навсегда остаться от такого удара, нелживая такая))/



Зато честно а на западе без ударов ходят как пришибленые)



Цитата-/Ну в Венгрии же хуже/


Природа норм
Писал выше в комменте
Внимательно надо внимательно
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§ abaika95
Венгерская сказка для двух костанайцев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Будут, Бешем,торговать./




Нет я все понимаю, но назвать откровенные лепешки-лапшой это вверх пофигизма) чье производство?



Цитата-/Барашков/



Да хоть барашков главное без вымучиной элитарности,не вкусных монгольских барашков
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