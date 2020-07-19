/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.20 - 03:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19. Сейчас этот показатель - 24%. Поддерживаете ли вы министра?
Результаты опроса

§ Гога
Re: Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2708
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.20 - 03:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вообще его место ? Может его уровень - санитар ??
Профайл

§ Серый волк
Re: Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.07.20 - 03:26
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Сергей kst
Re: Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 20.07.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас этот показатель - 24%. Поддерживаете ли вы министра?

Источник: https://www.ng.kz/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=720

Возможно показатели занижены,весьма занижены.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: JereK

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 3
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 49.96 Ko -
^ Наверх