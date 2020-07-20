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≡ "Закон о тишине? Нет, не слышали.." - Странности ремонта костанайского двора. Продолжение		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Закон о тишине? Нет, не слышали.." - Странности ремонта костанайского двора. Продолжение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонтные работы, ведущиеся во дворе дома 7 по ул. Быковского не перестают удивлять. Ранее жительница этого дома рассказала о том, что во дворе сначала спилили ивы, а потом огородили их. Теперь в этом дворе укладывают асфальт после полуночи.
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§ abaika95
Re: "Закон о тишине? Нет, не слышали.." - Странности...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.07.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишите заявление в СЭС что нарушена регламентация по уровню шума после 23:00 и усе
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§ андрей 117
Re: "Закон о тишине? Нет, не слышали.." - Странности...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 20.07.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто у асфальтоукладчика бессонница из за жары.
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* Сергей kst
Re: "Закон о тишине? Нет, не слышали.." - Странности...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 20.07.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаете что делать?- Вызывайте наряд полиции.
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