/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Венгерская сказка для двух костанайцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Венгерская сказка для двух костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39387
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июле исполняется 4 года, как Сергей БОГОЧУК и его жена Юлия переехали в Венгрию. Юлию, в девичестве Калинину, многие костанайцы знали как фотокорреспондента. 8 лет она отдала этой профессии. Венгрия - достаточно редкий адрес миграции наших сограждан. Тем интереснее узнать историю переезда костанайской семьи, ее обустройства в новой для них стране.
Читать статью

§ сайлау курманов
Re: Венгерская сказка для двух костанайцев
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.07.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто нонсенс, в стране где сам бог велел пасти скот , мясо и масло дороже чем где бы ни было,
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 57
Пользователей: 2
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 45.45 Ko -
^ Наверх